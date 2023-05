Die Winzer des Staatsweingutes Schloss Wackerbarth pflanzen in diesen Tagen in Diesbar-Seußlitz rund 9.100 Rebstöcke. Es handele sich um die Sorten Spätburgunder und Scheurebe, sagte Wackerbarth-Sprecher Martin Junge. Damit habe das Unternehmen fast alle seine Flächen auf marktfähige Rebsorten und einen modernen Weinanbau umgestellt.

Um die Rebstöcke in der kommenden Nacht vor Frostschäden schützen, sollen auf 28 Hektar kleine Feuer angezündet werden und bis zum Morgen brennen, erklärt Junge. "Unsere Reben beginnen gerade mit dem Austrieb. Da müssen wir mit kleinen, kontrollierten Feuerstellen in ausgewählten Weinbergen die Reben vor den Minustemperaturen schützen." So könnten die Temperaturen laut Junge auf den Rebflächen in Diesbar-Seußlitz, Laubach und Weinböhla über der Null-Grad-Marke gehalten werden.