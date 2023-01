An einer Weintheke von Schloss Wackerbarth stellen Fachfrauen für sächsischen Wein die Sächsische Weinstraße und Rebensaft von den Elbhängen vor.

Die Stadt Chemnitz will sich zwei Jahre vor der Kulturhaupstadt bei Urlaubern interessant machen.

Baden-Württemberg ist wichtiger Markt für sächsischen Fremdenverkehr.

Sachsen will sich nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder als Reiseziel für Genuss-, Aktiv- und Kultururlauber empfehlen. Von Sonnabend an ist die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) gemeinsam mit Partnern eine Woche lang auf der Messe Caravan, Motor, Touristik (CMT) in Stuttgart vertreten. Man präsentiere dort alle Regionen des Freistaats, teilte die TMGS mit.

Sächsischer Wein soll Genussmenschen aus dem Südwesten anlocken

Einen Schwerpunkt bildet dabei aber das Elbland. TMGS-Sprecherin Ines Nebelung sagte, in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband Dresden-Elbland und dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth werde eine Weintheke aufgestellt. "Es geht an dieser dabei vor allem um die Beratung, wie Wein entlang der Sächsischen Weinstraße touristisch erlebbar ist." Natürlich dürfe auch verkostet werden. Die sächsischen Weinhoheiten Sabrina Papperitz, Sabine Leonhardt und Stefanie Mühlbach sowie Sommelière Katharina Schuh würden den Messebesuchern sächsischen Rebensaft und die Sächsische Weinstraße vorstellen. Noch eher ein Geheimtipp sind Fahrradtouren mit dem Meißner Domkantor Thorsten Göbel, der mit Musikinteressierten von Meißen über Brockwitz bis nach Radebeul von Orgel zu Orgel radelt.



Klassiker sind dagegen Stadtrundfahrten durch Dresden, die Staatsoperette, die Landesbühnen Sachsen mit der Felsenbühne Rathen sowie die Porzellanstadt Meißen, die ebenfalls in Stuttgart um Urlauber werben. Fahrrad- und Krimitouren bietet der Meißner Domkantor Thorsten Göbel an. Bildrechte: Kathrin König

Chemnitz will in den Fokus der Touristikbranche

Im Kulturhauptstadt-Jahr 2025 werden unter dem Motto "C the Unseen" in Chemnitz unentdeckte Orte erlebbar und bisher Unsichtbares sichtbar, so TMGS-Sprecherin Nebelung. Bereits jetzt lohne es sich, "Chemnitz und die gesamte Region zu erkunden, beispielsweise in neuen Sonderausstellungen der Kunstsammlungen Chemnitz, im Industriemuseum oder im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz". Chemnitz will schon vor dem Kulturhauptstadtjahr 2025 als Reiseziel bekannter werden. Bildrechte: IMAGO

Direkter Kontakt zu Urlaubern mit verschiedenen Interessen

Die Publikumsmesse CMT gelte als eine der größten Urlaubsmessen in Europa, zu der Gäste direkt kommen können, so Nebelung. Man könne in Stuttgart "ein breites, vom Alter und den Interessen her gemischtes Publikum erreichen". Als Beispiele nannte die Sprecherin Familien mit Kindern und auf Kultur- und Städtetourismus sowie auf Aktivurlaub in der Natur ausgerichtete ältere Gäste ab 50 Jahren. "Von Vorteil für die Präsentation sind spezielle Aktionstage, die die Messe auch für Schüler, Senioren und Menschen mit Handicap anbietet." Ferner wolle man Fachveranstaltungen nutzen, um mit Reiseveranstaltern in Kontakt zu kommen. Die Zittauer Schmalspurbahn ist ein Reiseziel für junge und alte Bahnfans in der Oberlausitz. Bildrechte: M. Bergelt/SOEG

Anreise mit Auto oder Zug dauert einige Stunden