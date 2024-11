Wandelbots-Chef Christian Piechnick tritt am Montagabend im Dresdner Albertinum auf die Bühne und verspricht nichts Geringeres als "die Demokratisierung der Robotik". Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben ein neues Roboter-Betriebssystem entwickelt, welches Entwickler in die Lage versetzen soll, Roboter preisgünstig und einfach zu programmieren und zu optimieren. Und das ohne selbst "Robotik-Experte" zu sein.

Nova ist das erste roboterunabhängige Betriebssystem, was alle Entwickler da draußen in die Lage versetzt, eigene Apps zur Automatisierung von Produktionsabläufen zu entwickeln, ohne Roboter-Experten zu sein.

So können laut Piechnick Roboter für eine Vielzahl an Unternehmen zugänglich gemacht werden, um spezielle Aufgaben zu übernehmen. Auch Roboter-Laien sollen so in die Lage versetzt werden, Roboter zu steuern und für ihre Anwendungszwecke zu nutzen.