Industrie profitiert von dem Kunstprjekt

Nun also die "Robotersinfonie". Es hat mehrere Anläufe gebraucht, bis Intendant Markus Rindt für seine Idee in den Wissenschaftlern von CeTI aus Dresden die idealen Partner gefunden hatte. Ohne sie wäre das Projekt – technisch wie auch finanziell – nicht zu stemmen gewesen. Letztlich ist es auch für ihre Robotik-Forschung ein Gewinn. Bildrechte: Dresdner Sinfoniker

Lerning by demonstration – Lernen durch Vorführung, so nennt sich das Prinzip. Es geht um ein Programm zum Skilltransfer, erläutert Gruppenleiter Frank Peters, "mit der zentralen Frage, wie denn ein Skill transferiert wird, also die Fähigkeit zu dirigieren." Peters will herausfinden: "Wie kriegen wir das vom Menschen in die Maschine. Aber auch anders herum." Ihn erstaune, was Rindt für "wirklich exzellent aussehende Roboterbewegungen" hinbekomme.

Die Bewegungen, die so durch das Dirigieren in die Roboter hineinprogrammiert wurden, könnten künftig in der industriellen Fertigung für filigranere Handgriffe eingesetzt werden.

Roboter werden keine Konzerte geben

Die Dresdner Sinfoniker zeigen mit der "Robotersinfonie" einmal mehr ihre Affinität und Begeisterung für technische Spielereien. Jedoch: "Was mir am meisten ins Auge springt", meint der Komponist Andreas Grundlach, "was so ein unglaublicher Mechanismus so ein Mensch ist – dass das Dirigieren geräuschlos geht, mit einem enormen Tempo." Das schaffe ein Roboter noch nicht. Dabei fasziniert den Komponisten auch das musikalische Experiment.

Der Mensch als Dirigent – mit all seiner nicht zu unterschätzenden Mimik und Gestik – wird also keinesfalls in Zukunft abgeschafft werden. Aber das war auch nicht der Ansatz von Markus Rindt. Er vergleicht die Weltpremiere der "Robotersinfonie" vielmehr mit dem Aufkommen der Synthesizer in den 1960er-Jahren: "Man hat ja doch einen unglaublichen Klangkosmos eröffnet", erinnert sich der Musiker. "Hier ist es eben nicht das klangliche Neuland, sondern das rhythmische Neuland, das man betritt."