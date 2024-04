In Leipzig ist die Gießenstraße im Stadtteil Plagwitz nach einer Havarie gesperrt. Nach Angaben der Leipziger Stadtwerke hatte die Straße in der Nacht unter Wasser gestanden. Seit dem frühen Morgen sei deshalb der Abschnitt zwischen der Markranstädter Straße und der Limburgerstraße in Höhe eines Baumarktes vollständig gesperrt. Grund dafür sei ein Rohrbruch einer Trinkwasserleitung, wie ein Sprecher der Stadtwerke Leipzig MDR SACHSEN sagte.