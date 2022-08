Sachsens Winzer bereiten sich auf die Weinlese vor. Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth hat am Donnerstag die ersten Trauben für Federweißer geerntet. Der Most ist in wenigen Tagen trinkfertig und wird beispielsweise zu den Tagen des offenen Weinguts am 27. und 28. August ausgeschenkt. Anfang September beginnt die Lese von Keltertrauben für die Weinherstellung, wie ein Wackerbarth-Sprecher weiter mitteilte. Zuerst werden demnach Frühburgunder für Rosé und Goldriesling geerntet.

Hoflößnitz startet in der kommenden Woche

Im Radebeuler Stadtweingut Hoflößnitz soll ab nächster Woche erster Solaris für sortenreinen Wein gelesen werden, hieß es auf Anfrage. Anfang September folgen dann auch dort Goldriesling und Müller-Thurgau. Hitze und Dürre sorgten aktuell für Trockenstress bei den Reben, sagte Felix Hößelbarth, Weinbauchef in der Hoflößnitz und Vorstandsvorsitzender beim Weinbauverband Sachsen. Aus diesem Grund würden die Winzer den Ertrag besonders betroffener Rebstöcke nochmals reduzierten - also einige unreife Trauben abschneiden oder kümmerliche Triebe entfernen.

Prognose: Gut zwei Millionen Liter Sachsenwein

Hößelbarth geht davon aus, dass vom Jahrgang 2022 etwa zehn bis 20 Prozent weniger geerntet werde, als in "guten Jahren". Zwei bis 2,2 Millionen Liter prognostiziert der Weinbauverband fürs Anbaugebiet. Es könne ein Jahr für guten Rotwein werden.



Hößelbarth betont, es seien nicht alle Weinberge durch die Trockenheit in Mitleidenschaft gezogen. Manche Anlagen hätten sich auch gut entwickelt. Vor allem alte Rebstöcke haben mehrere Meter lange Wurzeln und versorgen sich mit Wasser aus der Tiefe. Durch die Trockenheit hatten die Winzer in diesem Sommer weniger Laubarbeit zu verrichten, weil die Reben weniger stark gewachsen sind. Zudem konnte auch beim Pflanzenschutz gespart werden, da für Pilzkrankheiten die Feuchtigkeit fehlte. Der Weinbauverband geht davon aus, dass in diesem Jahr gute Rotweine in Sachsen ausgebaut werden können. Bildrechte: MDR/L. Müller

Jungreben leiden besonders unter Trockenheit