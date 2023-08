Waldarbeiter haben am Donnerstag in der Dresdner Heide drei geschwächt wirkende Wolfswelpen entdeckt. Sie informierten das sächsische Wolfsmanagement. Als der Wolfsexperte am Fundort eintraf, sind zwei Jungtiere geflüchtet, wie das Landesumweltamt am Freitag mitteilte. Der verbleibende männliche Welpe habe apathisch und unterentwickelt gewirkt. Das Tier wurde zu einem Tierarzt gebracht, wo es in der Nacht zum Freitag verendete. Wo sich die anderen beiden Welpen und auch deren Elterntiere aufhalten, ist bislang unklar. Das Wolfsmonitoring in der Region wurde verstärkt, um eventuell Hinweise darauf zu bekommen.