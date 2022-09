Die Dresdner Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei nach dem Sachsenpokalspiel SC Borea Dresden gegen 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntagmittag. Laut Mitteilung wurde eine Gruppe von etwa 100 Anhängern der Leipziger Mannschaft bei der Anreise von Vermummten angegriffen. Dies sei nach der Ankunft am Bahnhof Dresden-Neustadt geschehen. "Es folgte eine Auseinandersetzung, die sich auf den Bereich zwischen dem Baustellenareal Hansastraße und der Erna-Berger-Straße verlagerte", so die Polizei.



Beim Eintreffen der alarmierten Beamten seien die Beteiligten geflohen. Nach ersten Hinweisen trugen die Angreifer teils Fanutensilien des Fußballvereins SG Dynamo Dresden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.