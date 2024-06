Der Zoo Dresden ist mit einer aufregenden Woche und großer Eröffnung des Orang-Utan-Hauses in die Sommerferien gestartet. Anfang der Woche wurde das bisher größte Bauprojekt in der 163-jährigen Geschichte des Zoo Dresden feierlich übergeben. Innerhalb von knapp drei Jahren wurden 22 Millionen Euro verbaut. Der Bau war am Ende fast ein Fünftel teurer als ursprünglich geplant, die Eröffnung musste um ein Jahr verschoben werden. Den Großteil bezahlte die Stadt Dresden, knapp drei Millionen Euro kamen durch Spenden zusammen. Firmen, Schulklassen und viele Familien aus Dresden und Sachsen hatten für das Affenhaus gespendet, hieß es.