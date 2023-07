Was Pforte und seine Kollegen in Kasachstan planen, ist kühn. Auf einer Fläche halb so groß wie Sachsen-Anhalt wollen die Dresdner Wind- und Solaranlagen mit 40 Gigawatt Leistung installieren. Ein Elektrolyseur soll dort so viel Wasserstoff herstellen, dass er ein Fünftel des Import-Bedarfs der EU decken könnte. Freunde hätten ihn gefragt, ob die Nummer nicht etwas groß sei, räumt Pforte ein. Aber sie sei schlicht notwendig.