Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, die Bundesregierung wolle bis Anfang 2024 die nötigen Entscheidungen für den Aufbau eines eigenen Wasserstoff-Netzes in Deutschland treffen. Es sei nötig, dass die Investitionen in das Wasserstoffnetz jetzt beginnen, damit dieses Netz in den 2030er und 2040er Jahren ausgelastet sei und durch bisher für Gas verwendete Röhren ergänzt werden könne. "Die Transformation zu einer CO2-neutralen Volkswirtschaft als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist gigantisch", betonte Scholz.