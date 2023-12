Im Raum Dresden sind am Dienstag innerhalb kurzer Zeit von drei Lkws Eisplatten gerutscht und auf andere Fahrzeuge gefallen. Nach Polizeiangaben wurde bei einem der Vorfälle ein 55 Jahre alter Autofahrer auf der A17 bei Dresden leicht verletzt. Demnach hatte eine Eisplatte die Frontscheibe seines Autos durchschlagen. Der Fahrer sei durch Eis- und Glassplitter leicht verletzt worden, hieß es. Der Sachschaden betrage rund 5.000 Euro. Gegen den zunächst unbekannten Lkw-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zwei ähnliche Vorfälle ereigneten sich laut Polizei auf der A4: Am Dienstagmorgen sei zwischen Dresden-Wilder Mann und Dresden-Neustadt eine Eisplatte von einem Lastwagen auf einen Kleintransporter gestürzt. Die Scheibe wurde demnach beschädigt, der Fahrer blieb aber unverletzt. Am Montagabend wurde kurz vor dem Dreieck Dresden-West die Frontscheibe eines Autos von einer von einem Lkw gerutschten Eisplatte zerstört. Auch hier sei der Fahrer unverletzt geblieben, so die Polizei. Die beiden Lkw-Fahrer erhielten eine Anzeige.