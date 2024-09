Vor ihnen geht ein Mann mit Glatze und schwarzem T-Shirt hin und her. Er plaudert bereits mit den Neuankömmlingen und versucht, mit ein paar lustigen Sprüchen eine gute Laune zu verbreiten. Er heißt Robin Nowak. Den nebenberuflichen Falkner bringt seine Faszination für Eulen an diesem Tag hier her zur Eulen-Schau. Seit zehn Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema. Als geprüfter Experte wolle er pädagogische Wissensvermittlung anbieten. Das tut er mit seinen eigenen Tieren.

Mittlerweile hat sich der Hof mit mehr als 30 Besuchern gefüllt. Nach kurzen einführenden Worten holt Nowak die erste Eule aus einer abgedeckten Kiste in seinem Auto. Vorsichtig wird das hell gefiederte Tier durch die Reihen getragen. Wer möchte, darf ganz sanft über das Gefieder der Schleiereule streichen. Der Experte ist direkt in seinem Element. "Habt ihr gespürt, wie weich die Federn sind? Die sind ganz besonders geformt, damit Eulen komplett lautlos jagen können." Nowak erzählt davon, wie er sich noch immer erschrecken würde, wenn das Tier zur Fütterung geräuschlos angeflogen kommt.

Das Publikum hört gespannt zu, während der Mann anhand weiterer Anekdoten und Beispiele die Besonderheiten der Spezies erklärt. Mittlerweile hat er ein weiteres Tier auf einen Holzgriff neben sich gesetzt. Der Vogel wird als "Motte" vorgestellt, ein Afrikanischer Fleckenuhu. Die gelben Augen mustern die Menschenreihen vor sich. Nowak fragt in die Runde, weshalb diese denn nicht auch so schwarz seien, wie bei der Schleiereule. Nach kurzer Zeit kommt eines der Kinder auf die richtige Lösung: "Der ist tagaktiv."

Neben dem humorvollen Erzählen über die Tiere hat Robin Nowak aber auch ein Thema, welches ihm sehr am Herzen liegt. Da viele Menschen selten mit Eulen in Kontakt kommen, will er den Leuten beibringen, wie sie den Tieren im seltenen Fall begegnen sollen. Gemeinsam mit seiner Frau betreibe er eine Auffangstation für Wildvögel und habe öfter das Problem, dass Menschen Tiere einsammeln, die eigentlich gar nicht so hilfsbedürftig seien.