In den Schwimmbädern der Stadt Dresden ist ab sofort das Baden und Schwimmen "oben ohne" erlaubt. Wie der städtische Bäderbetrieb am Freitag mitgeteilt hat, wurde die bisher gültige Badeordnung dahingehend abgeändert. Demnach muss die Badebekleidung bei einem "Aufenthalt im Nassbereich" nunmehr lediglich die "primären Geschlechtsmerkmale vollständig bedecken". Wie die Bäderleitung auf Anfrage von MDR SACHSEN ausführte, gilt die neue Regel in allen städtischen Freibädern und Hallenbädern.