In diesem Jahr werden wohl keine Autos in Bad Schandau über die Elbe kommen. Das sagte Mobilitätschef Stephan Berger vom sächsischen Infrastrukturministerium im Gespräch mit MDR SACHSEN. Das stehe auch unabhängig von den laufenden Untersuchungen fest.



Die Ergebnisse der seit Montag laufenden Vermessungen für den Bau einer kurzfristigen Behelfsbrücke und einer dauerhaften Ersatzbrücke sollen in drei bis vier Wochen vorliegen. Erst danach könnten konkrete Planungen beginnen. Die größte Herausforderung dabei sind laut Berger die Zufahrten und Brückenauffahrten, also die Rampen, die vom Ufer aus die Fahrbahn auf das eigentliche Brückenbauwerk führen.