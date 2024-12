In Bad Schandau wird auch die Untersuchung der Bahnbrücke der Bundesstraße 172 vorbereitet. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilte, starten an diesem Freitag die ersten Arbeiten. Es werde ein Gerüst mit Schutzplane aufgebaut. Die Plane soll die darunter verlaufende Bahnlinie vor Staub und Schmutz schützen. Anschließend soll nach Rissen und Schwachstellen gesucht werden. Das Bauwerk ist demnach der bereits gesperrten Elbbrücke der B172 vorgelagert.

Die Elbquerung aus Spannbeton in Bad Schandau stammt aus den 1970er-Jahren. Sie wurde vor einem Monat wegen entdeckter Schäden gesperrt. Dort fänden bereits Sonderprüfungen statt. Nun folge auch der Brückenteil, der über die Bahnschienen führt. Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden werden mehrere Brücken in Sachsen überprüft. Den Angaben nach besteht auch bei der Elbbrücke in Bad Schandau die Gefahr von Korrosion, die ein spontanes Versagen zur Folge haben könnte.