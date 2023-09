185.000 Euro Beute Mutmaßliche Automatensprenger von Wilsdruff festgenommen

Die Polizei hat die mutmaßlichen Automatensprenger von Wilsdruff festgenommen. Vier Täter seien am Mittwoch in den Niederlanden verhaftet worden. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem LKA aus Bayern und Baden-Württemberg.

Sechs Geldautomaten auf der Täterliste

Mehrere Monate waren die Behörden den Geldautomatensprenger auf der Spur gewesen. Ihnen können demnach mindestens sechs Straftaten zugeordnet werden. So haben sie laut Polizei am 24. April dieses Jahres in Wilsdruff einen Sparkassenautomaten gesprengt und 185.000 Euro erbeutet. Einen Tag später flog ein Automat in Fürth in die Luft. Die Beutesumme betrug 199.080 Euro.

Drei Sprengungen gab es im Mai in Frankfurt/Main, Sulz am Neckar und Leipheim. Bei der Explosion in Leipheim betrug die Beute rund 5.200 Euro, die anderen erbeuteten Beträge sind der Polizei noch nicht bekannt. Zuletzt gab es im Juni im bayrischen Scheßlitz eine versuchte Sprengung.

Auslieferung nach Deutschland geplant

Betroffen waren Filialen von Sparkassen, VR-Banken und der Volksband Rottweil. Laut Polizei hatten die Täter Festsprengstoff benutzt. Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um niederländische und marokkanische Staatsangehörige im Alter von 25 bis 30 Jahren.