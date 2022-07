Bei Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist am Donnerstagabend ein Heißluftballon in einer Stromleitung hängengeblieben. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, sollte der Ballon mit sieben Menschen an Bord kurz vor 21 Uhr auf einer Wiese bei Mohorn nördlich des Tharandter Waldes landen. Der Korb setzte zunächst auf, ein Windstoß habe aber den Ballon noch einmal aufgerichtet. Die Hülle blieb daraufhin an einer 20 Kilovolt-Leitung hängen.