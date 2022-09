Pirna Mann stirbt bei Attacke mit Messer, 15-Jähriger festgenommen

In Pirna ist ein 20 Jahre alter Mann am Sonnabend gegen 22 Uhr mit einem Messer tödlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion in Dresden mitteilte, konnte ein 15 Jahre alter Tatverdächtiger noch in der Nacht in Heidenau vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Dresden prüft, ob er am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird.