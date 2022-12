Der Sport- und Spielverein Heidenau (SSV) lädt am Neujahrstag zum Laufen ein. Mitmachen können alle, die bis 10:45 Uhr mit geschnürten Laufschuhen am Parkplatz an der Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums eintreffen. Wie die Veranstalter mitteilten, wird keine Startgebühr erhoben. Um 11 Uhr fällt der Startschuss für die etwa 2,4 Kilometer lange Runde durch das Wohngebiet. Die zehn schnellsten Frauen und Männer sowie auch die jüngsten und ältesten Läufer werden mit Urkunden prämiert. Die Sieger bei den Frauen und den Männern erhalten einen Pokal.

Der Neujahrslauf in Heidenau wurde den Angaben zufolge 1976 zum ersten Mal in Heidenau ausgetragen - nach dem Vorbild des Berliner Neujahrslaufs. Der inzwischen 85 Jahre alte Peter Klimek hatte die Idee, einen solchen Lauf in Heidenau zu etablieren. Waren es in der DDR nicht selten mehr als 400 Läuferinnen und Läufer, konnten bis vor Corona immerhin noch gut 200 Bewegungsfans für den aktiven Start ins neue Jahr begeistert werden.



Bereits am Silvestertag gab es Laufveranstaltungen in Chemnitz und Bautzen. Etliche weitere sächsische Sportvereine planen ähnliche Laufveranstaltungen an den ersten Wochenenden im neuen Jahr.