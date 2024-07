Verblüfft guckten die Leute, als Julia Klesse vor wenigen Jahren hochschwanger mit dickem Bauch am Badesee von Birkwitz stand und sagte: "Das isses. Hier mache ich SUP-Yoga." Und so kam es auch. Jetzt steht die 39-Jährige täglich auf der Veranda des früheren Rettungsschwimmerhäuschens, lässt den Blick über den großen Kiessee schweifen, wo Badegäste auf den bunten Brettern ihrer SUP-Verleihstation gleiten.

Die Stand-up-Paddle-Boards sind ein großer Trend und beim Wassersport nicht mehr wegzudenken. Auch Julia Klesse, die in Indien eine Yoga-Ausbildung gemacht hatte, war von den Brettern begeistert. Am süditalienischen Mittelmeer, wo die gebürtige Dresdnerin viele Jahre lebte, nahm sie oft ihr Surfboard mit aufs Wasser. "An einem lauen Tag, als leider kein Wind blies, habe ich überlegt: 'Mmmh, was kann man denn sonst auf so einem Brett tun?' und habe dann einfach ein paar Yoga-Übungen gemacht." Das habe die Leute am Strand beeindruckt: Sofort sei nach einem Kurs gefragt worden.