Ehrenamt Tierretter in Not

05. Oktober 2024, 07:00 Uhr

In einer Forsthütte in Dresden-Bühlau haben sich Tierretterinnen und Tierretter aus ganz Sachsen getroffen. Am Lagerfeuer ging es um Austausch, Vernetzung und Kraft schöpfen. Denn viele, die Tieren in Not helfen, sind mittlerweile "ausgelaugt". Einige müssen aussteigen, weil sie es nicht mehr aushalten. Vorwiegend engagieren sich Frauen. Doch auch Männer, die helfen, sind oft frustriert und fühlen sich allein gelassen.