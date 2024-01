Die Ära der Tatra-Straßenbahnen aus der ČSSR ist in Dresden seit Juni 2023 Geschichte. Seither sind die Kult-Bahnen mit surrendem Sound und den leider viel zu steilen Einstiegstreppen aus dem Liniendienst verschwunden. Zwei Bahnen konnten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) verkaufen. Sie wurden am Montag in aller Frühe vom Betriebshof Trachenberge abgeholt. Per Tieflader ging es für einen Triebwagen nach Börnchen im Osterzgebirge und für einen sogenannten Triebbeiwagen - mit Motor, aber ohne Führerstand - in den Dresdner Norden. Gekauft haben die Tatra-Wagen ein Tierschutzverein und ein Klub im Industriegelände.