Im Chemnitzer Stadtteil Wittgensdorf hat sich am Pfingswochenende eine beherzte Tierrettungsaktion ereignet. Nach der Meldung eines Autofahrers hatten ehrenamtliche Tierretter zunächst einen schwerverletzten männlichen Storch vom Straßenrand eingefangen und zum Arzt gebracht. Dort wurde das Tier eingeschläfert. Zeitgleich spielte sich in dem Storchennest ein Drama ab: Die vergeblich auf Futter wartende Storchen-Mama reagierte gestresst. Ihr Nachwuchs war in Gefahr, bis die Retter eingriffen.