Der Landkreis begründet die Entscheidung über die neuen Regeln damit, dass die Entstehung von Waldbränden und die Waldbrandbekämpfung in der Nachtzeit mit besonderen Gefahren für Leib und Leben verbunden sei. "So werden Waldbrände in der Nacht später entdeckt und erreichen dadurch ein größeres Ausmaß", heißt es in der Erklärung. Außerdem erschwerten Nachtbedingungen die Lösch- und Rettungsarbeiten.