Der Nationalpark Sächsische Schweiz erhält zwei neue Trockenbautoiletten. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilte, werden die derzeit an den Besucherparkplätzen "Nasser Grund" und "Neumannmühle" aufgebaut. Die Zisternen wurden demnach bereits im März eingelassen , nun werden die Holzhütten errichtet.

Die Nutzung der Toiletten ist in Zukunft dann kostenfrei, sagte Nationalpark-Sprecher Hanspeter Mayr. "Wir wollen die Klos vor allem ohne Spülwasser umweltfreundlich machen, also auch ohne den Einsatz von Chemikalien." Deshalb würden sogenannte Trenntoiletten verbaut. Die Arbeiten an den neuen Klos sollen dann im Laufe des Sommers abgeschlossen werden.