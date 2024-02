Das Wildcampen im Nationalpark Sächsische Schweiz ist auch im Jahr 2024 von Februar bis Mitte Juni verboten. Seit Donnerstag darf im Elbsandsteingebirge erneut nicht im Freien übernachtet werden, wie die Nationalparkverwaltung mitteilte. Die Regelung soll vor allem dem Schutz der Vögel in der Brutzeit dienen, wie Hanspeter Mayr von der Nationalparkverwaltung MDR SACHSEN sagte. "Das Ziel ist, bis 2025 drei Jahre in Folge für nächtliche Ruhe zu sorgen." Dann werde man sehen, wie die Tierwelt darauf reagiere.

Neben dem Schutz der Tiere, die in dieser Zeit brüten oder Junge zur Welt bringen, sollen mit dem Übernachtungsverbot auch Müllablagerungen und illegale Feuerstellen bekämpft werden. In der übrigen Zeit des Jahres ist das Übernachten in den zugelassenen 58 Freiübernachtungsstellen - den sogenannten Boofen - im Nationalpark weiterhin erlaubt, aber wie bisher nur in Verbindung mit dem Klettersport.