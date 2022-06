Wasserschutz Wasserschutzpolizei kooperiert enger mit tschechischen Kollegen

Die sächsische Wasserschutzpolizei will enger mit ihren tschechischen Kollegen zusammenarbeiten. In Schmilka unterschrieben die Polizeichefs aus beiden Ländern eine neue Vereinbarung. Neben der Jagd auf Straftäter, Umweltsünder und mangelhaft ausgerüstete Schiffe geraten auch riskante Wassersportarten in den Fokus gemeinsamer Streifen entlang der Elbe und anderer Grenzgewässer.