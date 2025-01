In Riesa hat es am Samstagmorgen und Mittag teils massive Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag gegeben. Die Polizei war nach Informationen des MDR mit rund 2.000 Einsatzkräften, Hunden, Hubschraubern, Wasserwerfern und Drohnen im Einsatz. Die Polizei nannte eine Teilnehmerzahl 10.000 Demonstrierenden. Das bundesweite Bündnis "widersetzen", das zu Aktion gegen den AfD-Parteitag aufgerufen hatte, sprach von rund 12.000 Teilnehmern und war erfreut über den Zuspruch.

Einzelne Gruppen der in der Nacht und am frühen Samstagmorgen aus dem Bundesgebiet angereisten Demonstranten blockierten zunächst die Zufahrtsstraßen in Riesa und die Straßen zur Veranstaltungshalle "WT Arena". Wegen der Blockaden begann der Parteitag, auf dem die AfD-Partei- und Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel zur Spitzenkandidatin zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar gekürt wurde, erst mit mehr als zweistündiger Verspätung. Die AfD will in Riesa zudem ihr Wahlprogramm beschließen.