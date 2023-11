Was ist ein sogenanntes Hunderegister? Eine durchaus sinnvolle Datenbank, in der alle in einer Stadt oder Region lebenden Hunde registriert sind. Oder zumindest diejenigen Hunde, die von ihren Besitzern dort angemeldet wurden. Alle Einwohner der Stadt oder Region können davon profitieren, nämlich dann, wenn es zu Zwischenfällen mit einem Hund gekommen ist und man diesen oder den Besitzer ausfindig machen möchte. Renate Regensbach* lässt ihren Hund Remmo nun auf Aufforderung in genau so ein Hunderegister eintragen. Allerdings ist sie nicht bereit, die dafür fälligen 17,50 Euro zu zahlen. Schließlich habe sie gegenüber dem Finanzamt bereits alle erforderlichen Angaben zu ihrem Hund gemacht. Und das Register sei vor allem in öffentlichem Interesse.