23. Februar 2024, 19:31 Uhr

Der Bundestag hat am Freitag das Cannabisgesetz der Ampel-Koalition beschlossen. Die Reaktionen darauf reichen von Unverständnis über Besorgnis bis hin zu Begeisterung. Befürworter und Gegner hatten zuvor im Parlament noch einmal heftig über das Für und Wider der kontrollierten Freigabe gestritten. Das Gesetz soll bereits am 1. April in Kraft treten.