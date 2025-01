"Anderseits herrschte in Riesa Ausnahmezustand. Die Blockaden haben den Verkehr lahmgelegt", so Müller weiter. Besonders betroffen seien Pflegedienste, Arbeitnehmer und Gewerbetreibende gewesen. Der Oberbürgermeister hatte sich nach eigenen Angaben selbst ein Bild von der Lage in der Stadt gemacht und sei stets mit der Polizei in Verbindung gewesen. Die Polizisten hätten "das besonnen, hochprofessionell und konsequent durchgezogen und stehen immer zwischen allen Fronten und müssen sich dann rechtfertigen", so Müller.