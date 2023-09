Unglück Flugzeug stürzt auf Lagerhalle in Großenhain: Mann stirbt

Großalarm in Großenhain am frühen Mittwochnachmittag. Flammen werfen schwarze Schwaden an an die verfallen weiße Wand einer Lagerhalle an der Straße an der Textimabrücke. Offenbar ist ein Flugzeug dort abgestürzt, das kurz zuvor auf dem Flugplatz in der Nähe gestartet sein soll.