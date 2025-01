Aus Angst vor beruflichen Konsequenzen und mit Verweis auf die Stillschweigepflicht möchte er anonym* bleiben. Er sei bei dem Einsatz in Riesa nicht dabei gewesen, habe aber das Video im Internet gesehen und sei schockiert gewesen. "So etwas würde ich meinem Hund nie antun. Wie der den Hund in die Leitplanke reinknallt, das ist schon heftig", meint der Beamte. Es sei nicht üblich, so mit seinem Hund umzugehen. Seiner Ansicht nach fehle die Empathie für den Hund. Wieder und wieder, erklärt er im Interview, habe er sich das Video angeschaut.



*Der Polizist, der aus einem anderen Bundesland stammt, ist der Redaktion namentlich bekannt.

So etwas würde ich meinem Hund nie antun. Wie der den Hund in die Leitplanke reinknallt, ist schon heftig. Es ist absolut nicht üblich, als Polizist so mit seinem Hund umzugehen. Unbeteiligter Diensthundeführer der Polizei *Name ist der Redaktion bekannt

Reporterin: Hund soll scheinbar unbeteiligten Passant beißen

Aufgenommen hat das Video die Journalistin Alice von Lenthe. Sie hat die Szene mit dem Hund auf der gesperrten Schnellstraße B169 beobachtet und aufgezeichnet. Noch am selben Tag ging das Video viral.



In ihrer Reportage für die Berliner Zeitung über Berliner Aktivisten, die in Riesa demonstriert hatten, beschreibt sie die Situation auf der gesperrten Schnellstraße B169 so: "Polizeibeamte mit Helm, Schienbeinschonern, Schlagstöcken und Hunden. Einige Tiere sind sichtlich angespannt, zittern und bellen. Ein scheinbar unbeteiligter Mann mit Mütze und großem Reiserucksack läuft an den Polizisten vorbei. Sie ermahnten ihn, die Straßenseite zu wechseln. Als der Mann dem nicht nachkommt, umkreisen ihn drei der Beamten mit zwei Hunden." Der Rest ist auf dem Video zu sehen.

Diensthundeführer analysiert Verhalten seines Polizeikollegen