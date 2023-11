Wagenknecht-Bündnis: So soll es weitergehen Sahra Wagenknecht hat bereits angekündigt, im kommenden Jahr ihre Partei ins Rennen für die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg schicken zu wollen. "Die Menschen erwarten von uns, dass wir das schaffen", sagte sie bei ihrer Buchlesung in Riesa dazu. Allerdings wird sie nach eigener Aussage nicht persönlich bei einer der Landtagswahlen antreten.



Wagenknecht sagte MDR Sachsen, es sei geplant, Landesverbände in den ostdeutschen Bundesländern zu bilden. Sie selbst wolle jedoch Politik in Berlin machen und dafür im Bundestag bleiben.



Das sogenannte "Bündnis Sahra Wagenknecht" will eigenen Angaben zufolge im kommenden Jahr eine neue Partei ins Leben rufen. Zu den geplanten Gründungsmitgliedern gehören mehrere bekannte Gesichter der Partei "Die Linke". Neben Wagenknecht ist darunter die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali.