Silikonbaustoffe Wacker Chemie erweitert Produktion in Nünchritz

Der Konzern Wacker Chemie will noch im April einen Antrag auf Genehmigung für den geplanten Anbau des Werkes in Nünchritz stellen. Das Unternehmen stellt an dem Standort bei Riesa Silikondichtmasse und Kartuschen für das Baugewerbe her.