Bildrechte: MDR/Anett Linke

Geschichte zum Anfassen Alte DDR-Radios locken am Pfingstmontag nach Markersdorf

20. Mai 2024, 16:16 Uhr

Pfingstmontag ist seit 30 Jahren auch Deutscher Mühlentag. Ob Wassermühle oder Windmühle - unzählige von ihnen stehen in Sachsen. Auch die Wassermühle in Markersdorf hat ihre Türen geöffnet. Zusätzlich gab es am Museumsbahnhof neben Ausflugsfahrten mit der Dampfeisenbahn auch eine Ausstellung alter Radios zu entdecken.