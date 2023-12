Auf ihrem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland schauen die belgischen Royals am letzten Tag in Sachsen vorbei. Wie das Bundespräsidialamt mitteilte, werden der belgische König Philippe und Königin Mathilde Dresden am Donnerstag besuchen. Dabei begleiten sie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seine Frau Anett Hofmann. Bereits ab Dienstag sind die Royals in Berlin unterwegs und werden vom Bundespräsidenten empfangen.