Der Dresdner Kreuzchor wird 2025 ein Werk des zeitgenössischen Komponisten Sven Helbig uraufführen, das teilte das Ensemble am Donnerstag in Dresden mit.

Helbigs Werk "Requiem A" soll am 9. Februar 2025 in der Dresdner Kreuzkirche erklingen und damit an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor dann 80 Jahren erinnern. Die Komposition sei "ein kraftvolles Mahnmal der Versöhnung" und richte den Blick auf alle Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen, so das Ensemble. Am 13. Februar 1945 wurde Dresdens Innenstadt bei Luftangriffen der Alliierten nahezu komplett zerstört.

Neben dem Kreuzchor unter Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann seien an der Aufführung auch der Bassist und ehemalige Kruzianer René Pape und die Sächsische Staatskapelle Dresden beteiligt, zudem werde es "elektronische Klänge" geben, hieß es.

Johannespassion erklingt nach zwölf Jahren Pause

Nach zwölfjähriger Pause plant der Kreuzchor zudem eine Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Sie soll in der Woche vor Ostern erklingen. Künftig soll dieses Werk des Barockkomponisten im jährlichen Wechsel mit Bachs Matthäuspassion aufgeführt werden.

An diesem Wochenende startet das Ensemble in seine neue Saison. Sie steht unter dem Motto "Im Wandel". Zum Saisonauftakt gastiert der Kreuzchor am Sonntag auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch zugunsten der Stiftung Wald für Sachsen. Bereits am Samstag ist der Chor bei einer Vesper in der Kreuzkirche zu hören.

800 Jahre Kreuzchor-Tradition

Der Dresdner Kreuzchor wurde vor etwa 800 Jahren gegründet und gehört damit nach Angaben des Ensembles zu den ältesten Knabenchören Deutschlands und Europas. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehöre traditionell die liturgische musikalische Gestaltung der Vespern und Gottesdienste in der Kreuzkirche Dresden. Außerdem gebe der Chor in städtischer Trägerschaft öffentliche Konzerte. Internationale Konzerttourneen haben ihn nach Israel, Kanada, Japan, Südamerika und in die USA geführt.

Aktuell gehören dem Chor etwa 125 Kruzianer im Alter von 9 bis 19 Jahren an. Seit 2022 leitet Martin Lehmann den Chor als Kreuzkantor.