Gemälde von Otto Dix, Grafiken von Käthe Kollwitz, Schränke aus dem Barock, Meissner Porzellan oder Gold- und Silbermünzen – in Dresden lässt sich all dies schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder erwerben. Etwa bei privaten Kunsthändlern in kleinen, zunächst oft provisorischen Galerien wie in der Kunstausstellung Kühl, gegründet 1924. Kunsthändler Heinrich Kühl hatte sein zentrales Domizil beim Bombenangriff 1945 verloren (übrigens mitsamt großen Teilen des Frühwerks von Ernst Hassebrauk). Kurz darauf fand Galerist Kühl jedoch neue Räume in der Zittauer Straße.