"Ja, ja, fahren Sie, ich komm' einfach hinterher", sage ich zu Michaela Schnur, die vor mir auf ihrem E-Rad losfährt. Keine Minute später ist die Mitinhaberin des anthroposophischen Pflegedienstes "Pflegeimpuls Dresden" 100 Meter voraus. Ich merke, wie fit die Gesundheits- und Krankenpflegerin ist, die ihre Patienten immer mit dem Fahrrad besucht. 20 bis 40 Kilometer, manchmal auch 60 pro Tagestour kämen da zusammen, erzählt sie mir.

Der Krankenstand im Team sei sehr niedrig. "Grippe oder Erschöpfung halten sich bei uns sehr in Grenzen." Das habe ich in den vergangenen drei Jahren bei Interviews zu Pflegethemen in Sachsen so nie gehört.

Bildrechte: Kathrin König

An der Stauffenbergallee müssen wir an einer Ampel anhalten. Michaela Schnur skizziert, was mich beim Hausbesuch erwartet: eine Dresdnerin, die wegen des Grünen Stars kaum mehr sehen kann. Diese Novembertage seien etwas schwierig für die Frau, weil der Partner Todestag habe.

Frau M. erwartet uns in der zweiten Etage an der Tür. "Na, kommt nur rein, meine Guten. Es wurde gerade sauber gemacht", sagt die 87-Jährige in lila Kittelschürze und geht ins Wohnzimmer. Der Reinigungsdienst sei da gewesen, der Bofrost-Lieferant auch vor wenigen Minuten. Michael Schnur zieht sich Plastikschuhe über die Straßenschuhe. Ich gehe auf Socken leise hinterher.

Eine Kerze für die Seele

Als Erstes entzündet die Gesundheits- und Krankenpflegerin eine Kerze auf der Anrichte. Gehört das auch zum anthroposophischen Ansatz? Nein, das sei Frau M. sehr wichtig. Sie trauert um ihren Lebensgefährten, hat aber Sorge, dass sie vergisst das Kerzenlicht zu löschen oder umstößt. "Ich sehe doch kaum noch etwas." Frau M. möchte am liebsten weinen. Nun sind es schon zwei Jahre, die sie ohne ihren Partner leben soll. Also zündet der Pflegedienst das lila Kerzlein an, wie er es jeden Tag macht.

Die Patientin steigt langsam auf den Hometrainer vor dem Balkonfenster. Ein paar Minuten Bewegungstraining müssen sein: "Bis wohin fahren wir heute?" Frau M. lacht. Etwas frische Luft durchs Fenster während des Radelns würde ihr genügen. "Na, bis zur Waldschlösschenbrücke schaffen wir?", sagt Michaela Schnur und streicht über die Schultern der Rentnerin. Helfen wird sie ihr nur beim Absteigen, damit sie nicht stolpert.

Es gibt einfach ganz zauberhafte Momente, die entstehen, wenn man ganz da ist bei den Patienten. Lisa Schmidt Mitbegründerin und Mitinhaberin der Pflegeimpuls der Pflegeimpuls Dresden gGmbH

Teambuilding in Leinenschürze

In der Nähe der echten Waldschlösschenbrücke, im Firmensitz des Pflegedienstes, bindet sich Yvonne Schiffmann eine weiße Leinenschürze um. Die Pflegedienstleiterin ist auch eine der vier Firmen-Inhaberinnen. "Es wird gleich laut", kündigt sie beim Reinkommen in den Gemeinschaftsraum an und zeigt auf den Hokkaidokürbis in der linken und ein Messer in ihrer rechten Hand.