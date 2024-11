Die beiden Hauptangeklagten müssen laut dem Urteil jeweils zwölf Jahre in Haft, der dritte für zehn Jahre und zehn Monate. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen, bleibt jedoch wegen anderer Vorwürfe vorerst in Untersuchungshaft. Die Männer waren nicht vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft hatte für alle vier deutlich längere Haftstrafen gefordert.

Die Schmugglerbande war 2022 aufgeflogen, als in einem Schiffscontainer in Hamburg 700 Kilogramm Heroin in Seifenstücken entdeckt wurden. Es handelte sich um den bis dahin größten Fund in Deutschland.