Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Urteil am Oberlandesgericht Dresden Recherchekollektiv darf Text über Hentschke Bau teils wieder veröffentlichen

Hauptinhalt

22. Oktober 2024, 16:38 Uhr

Ein Bauunternehmen in der Oberlausitz hat ein Recherchekollektiv wegen dessen Aussagen, dass in der Firma rechtsradikale Äußerungen getätigt und geduldet würden, verklagt. Das Landgericht Dresden hatte in erster Instanz zugunsten der Firma entschieden. Dagegen hat das Recherchekollektiv Berufung eingelegt. Am Dienstag wurde am Oberlandesgericht Dresden das Urteil verkündet.