Umstrittene Veranstaltung Wirbel um Klemperer-Lesung der Freien Wähler in Dresden

06. November 2023, 15:50 Uhr

In Dresden gibt es Streit um eine von den Freien Wählern geplante Lesung am 9. November. Dabei sollen Dresdner wie der Kabarettist Uwe Steimle aus dem Buch "LTI" des jüdischen Literaturwissenschaftlers Victor Klemperer lesen. Der Reclam Verlag als Rechteinhaber wollte die Lesung zunächst verhindern – und genehmigte sie am Montag schließlich doch. Allerdings will die Stadt Dresden – anders als ursprünglich vereinbart – keine Räume mehr dafür bereitstellen, weil sie einen Imageschaden befürchtet.