Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler in Dresden kann ihre Lesung mit Texten von Victor Klemperer am 9. November nun doch im Stadtmuseum abhalten. Das gaben der Erste Bürgermeister der Stadt Dresden, Jan Donhauser (CDU), und Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Demnach erfolgt die Erlaubnis, die Räumlichkeiten zu nutzen, aus formalrechtlichen Gründen, wie es nachdrücklich in der Erklärung heißt.