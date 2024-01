Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Nach 15 Stunden Sperre aufgehoben: A4 Richtung Chemnitz nach Unfall wieder frei

von MDR SACHSEN

20. Januar 2024, 10:12 Uhr

Ein Lkw ist am Freitagabend auf der A4 mit einem defekten Sattelzug am Fahrbahnrand kollidiert. Ein Fahrer wurde dabei verletzt. In der Folge musste die Autobahn Richtung Chemnitz stundenlang gesperrt werden. Die Bergung für Rettungskräfte und Abschleppdienst gestaltete sich aufwändig.