Die Serie an Betrugsfällen per Telefon reißt nicht ab. Am Dienstag rückten zwei 90 Jahre alten Frauen aus Stauchitz im Landkreis Meißen ins Visier der Kriminellen, teilte die Polizei mit. Doch diesmal hatten sich die Schockanrufer mit ihren Lügengeschichten die Falschen ausgesucht. Obwohl sich die Betrüger als Polizisten ausgaben und berichteten, dass aktuell Diebesbanden unterwegs seien und es besser wäre, wenn sie die Wertgegenstände der Frauen an sich nähmen, ließen sich die Seniorinnen in beiden Fällen nicht davon beeindrucken. Sie hörten zu, gingen aber nicht weiter darauf ein.