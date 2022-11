Der Schottenbergtunnel in Meißen ist am Donnerstag und Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr gesperrt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Grund für die Sperrung sind turnusmäßige Wartungsarbeiten. Während der Reparaturen an der Tunneltechnik muss die B 101 voll gesperrt werden.