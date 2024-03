Auf der A4 Richtung Dresden forderte am Sonnabend ein 15 Kilometer langer Stau zwischen Siebenlehn und Wilsdruff die Geduld der Autofahrerinnen und Autofahrer heraus - die Autobahn war mehr als eine Stunde lang gesperrt. Noch am Nachmittag verzögert sich die Fahrt laut MDR Verkehrszentrum die mittlerweile geräumte Unfallstelle um etwa zehn Minuten. Dadurch kommt es auch am Dreieck Nossen zu einem Rückstau auf die A14 bis zur Anschlussstelle Nossen-Nord.