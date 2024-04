Eine 65 Jahre alt Frau und drei Jungen im Alter von 14, elf und neun Jahren sind bei einem Unfall auf der A4 schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN am Freitag sagte, war die Frau am Donnerstag gegen 18:20 Uhr mit ihren drei Enkelkindern auf der Autobahn in Richtung Chemnitz zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreick Nossen unterwegs.

Bildrechte: Roland Halkasch